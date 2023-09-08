Из-за пожара в гимназии на Ударников эвакуировали 489 человек

Пожар в одном из кабинетов гимназии на улице Ударников, д. 17, корп. 2 в Санкт-Петербурге послужил причиной эвакуации 489 человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу сообщение о возгорании поступило спасателям в 13:22.

«В здании гимназии, в кабинете на третьем этаже происходило горение проводки 3 погонных метра. Из здания эвакуированы 489 человек»,— говорится в сообщении.

В 13:53 пожар был ликвидирован силами 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на юге Петербурга тушили пожар в детском саду.

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