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В Челябинске ограничат движение по центральной улице из-за марафона

В связи с проведением городского марафона в Челябинске 10 сентября будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой. Ограничения вводятся с 6 до 15 часов, отмечают в мэрии.

Также движение транспорта будет закрыто через городской бор между улицами Лесопарковая и Худякова.

«Просим водителей учитывать вводимые ограничения и заранее планировать свои маршруты. О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно»,— сообщают в администрации города.

Челябинский марафон проводится в городе 16-й раз. Он включает в себя дистанции на 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км.

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