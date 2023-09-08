В Храме-на-Крови прошла панихида в память о погибшем главе МЧС РФ Зиничеве

В Екатеринбурге в Храме-на-Крови 8 сентября, в день смерти министра МЧС РФ Евгения Зиничева прошла памятная панихида. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В мероприятии приняли участие сотрудники и курсанты МЧС.

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Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Красноярском крае. По официальной версии, 55-летний генерал Зиничев разбился о камни, спасая известного режиссера 63-летнего Александра Мельника, который упал в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон. Пострадавших вертолетом доставили в больницу Норильска, но полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Полина Хабарова

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