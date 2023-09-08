Кубань разместила лоты по продаже полимеров на 15 млн рублей

Краснодарский край выставил на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов 19 лотов на 15 млн руб. в категориях полимеры. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

По сумме выставленных лотов Кубань заняла третье место среди регионов Южного федерального округа. Лидером стала Волгоградская область, разместив 32 лота на 37 млн руб. в категориях полимеры, черные и цветные металлы, бытовые электрические приборы, промышленное оборудование. На втором месте оказалась Ростовская область — 26 лотов на 16 млн руб. в категориях шины и покрышки, стеклянная упаковка и макулатура.

Всего регионы из топ-3 в ЮФО разместили 77 лотов на 68 млн руб. На электронной торговой площадке зарегистрированы более 1 тыс. компаний.

Татьяна Ручкина

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