В Сочи 8 сентября стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

С 8 по 12 сентября в рамках фестиваля «Новый сезон» ведущие российские видеосервисы представят проекты, которые будут выходить в 2023-2024 годах, сообщает пресс-служба администрация города Сочи, где проходит мероприятие.

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«На фестивале зрители могут посмотреть фильмы и сериалы до официальных премьер и проголосовать за лучшие проекты в специальной онлайн-форме и в официальном мобильном приложении»,— сообщает пресс-служба горадминистрации.

В рамках мероприятия будут определены победители в номинациях «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой Нового сезона» и «Героиня Нового сезона». Всего запланировано представить на площадке 20 премьер.

Также на фестивале будет организована деловая программа для обсуждения актуальных вопросов отечественной киноидустрии.

Анастасия Назарова