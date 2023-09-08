В Крыму с начала года выявили 930 нарушений безопасности на детских площадках

В Крыму с начала текущего года выявили 930 нарушений требований безопасности на детских игровых и спортивных площадках. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев / «Ъ-Кубань» Фото: Олег Исаев / «Ъ-Кубань»

«С целью устранения внесено 210 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 104 лица, в суды направлено 43 исковых заявления»,— говорится в сообщении.

В общей сложности на территории РК действуют не менее 3 тыс. подобных объектов на придомовых территориях и в других общественных зонах.

Анастасия Донскова

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