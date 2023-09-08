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Коммерсантъ FM
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Запрет на выезд с Украины введут только для мобилизованных женщин-медиков

Выезд с Украины будет запрещен только мобилизованным женщинам. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский. Его комментарий последовал после сообщений о том, что выезд могут запретить всем вставшим на учет женщинам-медикам.

Накануне Федор Вениславский заявил, что с 1 октября украинки с медицинским или фармацевтическим образованием должны будут встать на воинский учет в обязательном порядке. После этого им, как и военным, должны ограничить выезд за границу.

Военнообязанными на Украине признаются врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Тем, кто несвоевременно встал на учет, сначала грозит штраф, а затем уголовная ответственность.

«Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами, поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения»,— пояснил Федор Вениславский «РБК-Украина». По его словам, для женщин, вставших на учет 1 октября, ограничений нет.

Как уточнял начальник пресс-службы командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Владимир Фитьо, отправлять на фронт будут не всех вставших на учет женщин. По его словам, сейчас в войсках достаточно медицинского персонала.

Закон о добровольном воинском учете женщин и обязательной постановке на учет для женщин-медиков и фармацевтов был одобрен Верховной радой Украины в октябре 2022 года. Добровольно становиться на учет могут женщины таких специальностей: программисты, юристы, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, журналисты, операторы, ученые, менеджеры разного профиля и ветеринары. Расширять перечень в этом году не будут.

Анастасия Ларина

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