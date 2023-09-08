«Крымэнерго» проверят на коррупцию

В Крыму проверят деятельность компании «Крымэнерго» на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Проверку проведут Комитет по противодействию коррупции РК и Служба финансового надзора Крыма.

«Необходимо создать комфортные условия и для абонентов: на сайте предприятия должен появиться раздел для электронных обращений граждан, а также возможность обращений через соцсети»,— говорится в сообщении.

Как отметил господин Аксенов, компания должна стать образцовым предприятием с прозрачной финотчетностью. Глава Крыма призвал граждан сообщать о неправомерных действиях «Крымэнерго».

Анастасия Донскова

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