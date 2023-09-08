В Челябинске машина влетела в остановку на Копейском шоссе

На Копейском шоссе в Челябинске легковой автомобиль после ДТП врезался в остановочный комплекс. Люди не пострадали, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 14:30. По предварительным данным, на регулируемом перекрестке в районе пересечения Копейского шоссе с улицей Туркменской столкнулись Toyota Vitz и Renault Symbol, которыми управляли горожанки 57 и 20 лет соответственно. От удара Toyota отбросило на остановку «ЧКПЗ». В результате аварии пострадал остановочный комплекс: машина снесла одну из опор павильона и знак остановки. Среди людей пострадавших нет.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники челябинской Госавтоинспекции.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте