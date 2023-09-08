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Экстренно прооперирован главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран

Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Серегй Юран в ночь на 8 сентября перенес срочную операцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Он не стал уточнять, какого плана была операция у Сергея Юрана, отметив только, что показания к ней были экстренные.

«Сейчас жизни и здоровью тренера ничего не угрожает. Он переведен в обычную палату. На восстановление понадобится несколько дней. Тренировочный процесс в команде не остановлен»,— сообщил гендиректор клуба.

Андрей Репин

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