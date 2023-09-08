В Великобритании призвали запретить одноразовые вейпы из-за вреда для экологии

Сегодня, 8 сентября, британская некоммерческая организация Material Focus представила исследование о том, что в Великобритании за неделю выбрасывают около 5 млн одноразовых вейпов против 1,3 млн в прошлом году. Британцы сейчас покупают около 7,7 млн таких вейпов в неделю, что вдвое больше, чем в 2022 году. Material Focus призвала запретить одноразовые вейпы из-за их вреда для окружающей среды.

Исследование основывается в первую очередь на опросе, проведенном компанией YouGov по заказу Material Focus: в опросе приняли участие 5,3 тыс. взрослых и подростков 16–17 лет. Им задавали вопросы о том, сколько вейпов они покупают в неделю, куда и как часто выбрасывают и т. д. По подсчетам организации, потенциальные расходы на переработку вейпов достигают £200 млн в год ($250 млн), причем производители, импортеры и продавцы не берут их на себя. Вейпы становятся частью и без того значительных и постоянно растущих объемов электронного мусора. Material Focus отмечает, что того количества лития, которое содержится в выбрасываемых за год одноразовых вейпах, хватит на 5 тыс. аккумуляторов для электромобилей.

«С тех пор как мы публиковали такое исследование (в прошлом году.— "Ъ"), проблема с одноразовыми вейпами стала еще менее контролируемой. Одноразовые вейпы — хороший претендент на звание самого бессмысленного, вредного и опасного с точки зрения экологии потребительского продукта из когда-либо созданных»,— считает исполнительный директор Material Focus Скотт Батлер.

О проблеме выкидывания одноразовых вейпов говорят и в других странах. Так, в прошлом году Бюро журналистских расследований писало, что в США выкидывают около 150 млн одноразовых вейпов в год.

Яна Рождественская