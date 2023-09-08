Экс-инспектор белгородского исправительного центра ответит в суде за покушение на торговлю наркотиками

Управление Следственного комитета по Белгородской области завершило расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет колонии) и покушении на сбыт наркотиков группой лиц (ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ) в отношении бывшего инспектора исправительного центра №1 на хуторе Крапивенские дворы. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемая изготовила новый паспорт для одного из осужденных и поставила в нем подпись от имени начальника исправительного центра Александра Пименова. Это позволило мужчине избежать дисциплинарной ответственности и замены неотбытой части наказания в виде принудительных работ на лишение свободы.

В октябре того же года обвиняемая решила вместе с осужденным и его знакомым, также привлеченным к ответственности, сбыть наркотики на территории региона с помощью тайников-закладок. Для этого она предоставила сообщникам свой автомобиль, на котором злоумышленники съездили в Воронежскую область и забрали из тайника наркотики для последующей реализации.

«Довести свой прямой преступный умысел до конца обвиняемые не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как указанное наркотическое средство было изъято сотрудниками правоохранительных органов. Преступление выявлено в результате совместной работы следователей СК России по Белгородской области и сотрудников региональных управлений МВД и ФСИН»,— рассказали в ведомстве.

В отношении двоих осужденных также возбуждено уголовное дело — о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц (ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

Алина Морозова

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