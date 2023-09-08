ФСБ вынесла предостережение украинцу, приехавшему в Калининград собирать данные для Польши

ФСБ по Калининградской области объявила официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под статью УК РФ о шпионаже (ст. 276 УК), прибывшему в регион гражданину Украины. По информации спецслужбы, он приехал в Калининградскую область для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Польши.

«В рамках проведения сотрудниками управления ФСБ России по Калининградской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области оперативно-разыскных мероприятий выявлен гражданин Украины 1996 года рождения, прибывший в регион для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Республики Польша»,— сообщила пресс-служба ФСБ (цитата по ТАСС).

В ближайшее время мужчина будет выдворен за пределы России с последующим запретом въезда «на значительный срок», добавили в ведомстве.