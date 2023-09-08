Власти Татарстана установили размер соцвыплат на ближайшие три года

В Татарстане правительство установило сумму соцвыплат на 2024-26 годы. Постановление подписал глава регионального Кабмина Алексей Песошин.

В частности, в следующем году ветераны труда и получившие госнаграды Татарстана лица получат по 605 руб., в 2025-м — 630, а в 2026-м — 656 руб., работники тыла во время ВОВ и реабилитированные граждане в 2024 году получат по 902 руб., в 2025-м — 939 руб., в 2026-м — 977, жертвы политических репрессий в 2024-м — 757 руб., в 2025-м — 788 руб., в 2026-м — 820 руб.

Выплата на проезд пенсионерам в 2024 году составит 605 руб. в месяц, в 2025-м — 630 руб., а 2026-м — 656 руб.

"Ъ-Казань"