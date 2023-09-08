Новотроицк получит новые трамваи до конца текущего года

Новотроицк до конца 2023 года получит 13 новых трамваев. Парк электротранспорта будет обновлен после поручения губернатора Дениса Паслера на заседании областного кабинета министров в августе.

Региональный минстрой и администрация города на востоке Оренбуржья должны подготовить соответствующую документацию. Новые трамваи должны выйти на линию в следующем году.

Стоимость одного трамвая составляет около 80 млн руб. Из областной казны на обновление парка электротранспорта выделят 522 млн руб. Остальные средства добавят из муниципального бюджета.

В июле текущего года в муниципальное предприятие Новотроицка «НовГорТранс» поступило 17 новых автобусов ПАЗ «Вектор».

Андрей Сазонов