В Свердловской области в выходные ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с

На территории Свердловской области в субботу, 9 сентября, ожидается сильный ветер 4-9 м/с с порывами до 16 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным Уральского гидрометцентра, 9 сентября ночью в регионе температура воздуха составит +5°…+10°, в горах и низинах может похолодать до +1°. Днем в области будет +16°…+21°. Преимущественно будет без осадков, ночью местами будет туман.

В воскресенье, 10 сентября, ночная температура воздуха составит +6°…+11°, а днем — +14°…+16°. Ветер будет 4-9 м/с, однако порывы могут составить до 15 м/с. Преимущественно будет без осадков, на севере и на юге области пройдет небольшой дождь, в отдельных районах региона осадки будут умеренными.

Полина Хабарова

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