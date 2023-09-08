Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны РФ заключило соглашение с ведущими оренбургскими вузами

Правительство Оренбургской области и Министерство обороны России заключили соглашение о сотрудничестве с ведущими вузами региона. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Рассчитанный на 500 человек военный учебный центр при Оренбургском государственном университете (ОГУ) открылся осенью 2022 года. Он создан по указу Президента России и распоряжению Правительства Российской Федерации. В настоящее время в нем уже обучаются 142 студента ОГУ. По новому соглашению здесь могут проходить спецподготовку студенту ОГПУ (Оренбургский государственный педагогический университет) и ОГАУ. (Оренбургский государственный аграрный университет).

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...