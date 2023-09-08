Стали известны данные о явке избирателей в Сибири на 15:00

В сибирских регионах избирательные комиссии подводят итоги явки на голосование на 15:00 местного времени.

По данным председателя красноярского крайизбиркома Алексея Подушкина, в регионе проголосовало 9,34% избирателей. В регионе проходят выборы губернатора, депутата Госдумы РФ в Дивногорском одномандатном округе №56, нового состава красноярского горсовета.

В Новосибирской области на губернаторских выборах явка составила 6,24%. Всего, по данным областного избиркома, в дни голосования на участках региона будут работать 2,7 наблюдателей, в том числе 779 представителей от политических партий, 61 – от кандидатов и более 1,9 тыс. от Общественной палаты.

В Алтайском крае на аналогичных выборах — 5,62%. В Республике Хакасия проголосовало 6,09%. Там, помимо главы региона, избирают также новые составы верховного совета и горсовета Абакана. Явка в столице Хакасии составляет 4,84%.

Дистанционное электронное голосование используется в Новосибирской области и Алтайском крае. В первом из этих регионов зарегистрировалось 89,1 тыс. избирателей, к настоящему времени проголосовало 38,4 тыс. (43%). Во втором — зарегистрировалось 111,9 тыс. человек, проголосовало 73,2 тыс. (65%).

Голосование в этих регионах продлится три дня и завершится 10 сентября.

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Валерий Лавский, Лолита Белова