Ветреные и дождливые выходные с температурой не выше +22°С ожидаются в Удмуртии

В Удмуртии в ночь на 9 сентября пройдут дожди, которые сохранятся в утренние часы. В воскресенье, 10 сентября, осадков не ожидается. При этом в выходные установится ветреная погода, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Температура воздуха в ночь на 9 сентября окажется на уровне +9..+14°С, днем — +17..+22°С. Столбик термометра в ночные часы 10 сентября будет на отметке +6..+11°С, днем — +15..+20°С.

В понедельник, 11 сентября, ветреная погода сохранится, а дожди маловероятны. Температура воздуха ночью окажется порядка +6..+11°С, днем — +14..+19°С. в 12 сентября температурный фон повысится.