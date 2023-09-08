ВТБ увеличил выдачу автокредитов в Челябинской области в 2,3 раза

В августе жители Челябинской области оформили в ВТБ 630 автокредитов на общую сумму 795 млн руб. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 2,3 раза по количеству, и в 2,7 раза — по объему. Об этом сообщают в банке.

В ВТБ отмечают, что основной интерес заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом, с которыми россияне провели около 70% сделок. Лидерами по спросу стали подержанные Kia, Hyundai и Toyota. При этом продолжает расти доля отечественных и китайских брендов: на них в прошлом месяце пришлось 48,5% в общем объеме продаж автомобилей.

«Средний размер автокредита сейчас составляет 1,25 млн руб., это на 14% или на 150 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Август показал высокий спрос на автокредитование. Причем, увеличение выдачи составило еще плюс 14% по количеству и 15% по сумме к июлю, в котором также спрос был высоким»,— комментирует исполняющий обязанности управляющего ВТБ в Челябинской области Эдуард Сушков.

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