Горой за искусство и моду

Все маршруты парижского модного света этим летом пролегали через Йер — крошечный городок на юге Франции, который прославила вилла Clos Saint-Bernard, более известная по имени меценатов и коллекционеров Шарля и Мари-Лор де Ноай. У виллы Ноай в нынешнем году тройной юбилей: век зданию авторства Робера Малле-Стивенса: полвека, как оно перешло из частных рук в собственность коммуны Йер; 20 лет, как здесь прописался один из модных арт-центров Франции. Юбилейные торжества гремят с марта и продлятся до января. Фестивали, выставки, концерты, оперы (премьера «Ressusciter la Rose» — оммаж Мари-Лор де Ноай в исполнении певцов, танцовщиков, акробатов, диджеев и оркестра Тулонской оперы вот-вот, меломаны только о ней и говорят), перформансы, гала-ужины и бесплатные визиты.

«Маленький дом, в котором интересно жить»

Февраль 1923 года, в Грассе поет и пляшет свадьба виконта Шарля де Ноайя и Мари-Лор Генриетты Анны Бишофсайм. Пара с родословной: с ее стороны — маркиз де Сад и немецко-еврейские банкиры, с его — поэтесса Анна де Ноай и потомственные государственные деятели. Мать Шарля принцесса де Пуа дарит молодоженам кусок земли на холме в Йере, на вершине которого находятся руины средневекового замка Сен-Бернар. Уже в июне молодые заказывают начинающему модернисту Роберу Малле-Стивенсу небольшой домик, такой, чтобы солнце утром — в спальне, после обеда — в салоне, удобства и террасы в каждой комнате. Словом, чтобы жить было интересно и приятно — вот и все пожелания. Корбюзье был популярнее, но был известен своей несговорчивостью, и супруги его кандидатуру отмели. «Никаких жертв в пользу архитектуры,— уверял заказчиков архитектор.— Если внутренняя планировка хороша, фасады логично тоже будут хороши». Никакого люкса Лазурного берега, все очень просто. Особенно если сравнивать с парижским дворцом пары.

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Обставили дом с весьма смелым вкусом. Подвесная кровать Пьера Шаро, бра Джакометти, табуреты Бланш Клоц, ковры Сони Делоне, мебель Элин Грей и Шарлотты Перриан. Штучные вещи соседствовали с серийными, имена статусные — с неизвестными. Новоселье состоялось в октябре 1925-го. Ну а дальше начались пристройки да достройки. Кубистический сад, комната для детей, еще одна для друзей (итого к 1932 году получилось 15 спален), терраса для физкультуры и гимнастики, бассейн по последнему слову техники, зал для сквоша. Вышел образцовый дом для активной — культурной, спортивной, светской (о развеселых балах, что давались тут между двух войн, до сих пор слагают легенды) — жизни.

Искусство без скандала — деньги на ветер

Снимки этой завидной стройности мог бы сделать Родченко на парадах на Красной площади, а сделал режиссер Жак Мануэль в фильме «Бицепсы и бижутерия», снятом на вилле. Кино пара считала едва ли не важнейшим из искусств и режиссеров всячески привечала. Жан Кокто снял здесь свой первый фильм «Кровь поэта», а Луис Бунюэль под крылом щедрых хозяев и на их деньги заканчивал свой скандальный «Золотой век». Фильм в итоге запретили, репутация виконта была подмочена. Он распрощался с авангардом и вернулся к своей давней страсти — XVIII веку и ботанике.

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Но Мари-Лор не отступала: скандалы она любила, прекрасно понимая, что авангардное искусство без скандала — деньги на ветер. Примечательно, как меценаты уже тогда покровительствовали модной нынче междисциплинарности. В частной коллекции пары Рубенс с Гойей висели рядом с Дали, Миро и Танги. Из Парижа на юг тянулись вереницы именитых гостей из всех возможных искусств: Лифарь, Нижинская, Пикассо, Джакометти, Кохно, Миро, Кокто, Дали, Пуленк, Николай Набоков, Игорь Маркевич... Рвануть из столицы в южную деревню им ничего не стоило, раз приглашают Ноайи. Во Франции говорят, что они были прародителями Министерства культуры, которое появится гораздо позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Виконтесса Мари-Лор де Ноай, Париж, 1949 год. Фото: Apic / Getty Images Слева направо: композитор Франсис Пуленк, дирижер Роже Дезормьер, Шарль Кехлин, скрипачка Ивонна де Каса-Фуэрте, Мари-Лор де Ноай, дирижер Игорь Маркевич, композитор Николай Набоков и композитор Анри Соге в Париже в 1932 году. Фото: Roger Viollet / Getty Images / Roger Viollet / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Виконтесса Мари-Лор де Ноай, Париж, 1949 год. Фото: Apic / Getty Images Слева направо: композитор Франсис Пуленк, дирижер Роже Дезормьер, Шарль Кехлин, скрипачка Ивонна де Каса-Фуэрте, Мари-Лор де Ноай, дирижер Игорь Маркевич, композитор Николай Набоков и композитор Анри Соге в Париже в 1932 году. Фото: Roger Viollet / Getty Images / Roger Viollet / Getty Images

«Летние ночи» Пьера Йовановича

Дом пережил оккупацию, выйдя из военных лет с минимальными потерями, не уцелел только бассейн (еврейка Мари-Лор уцелела благодаря другу Лифарю и его немецким связям). Хуже дались годы междувластия, когда хозяйка умерла, а под государственный присмотр вилла еще не перешла. От исторических интерьеров и мебели сохранилось немногое. К столетию виллы Ноай кураторы пригласили дизайнера и декоратора, знатока парижского шика, тонкого ценителя старины и ручных ремесел Пьера Йовановича представить, каким мог быть домашний уклад Шарля и Мари-Лор, случись им жить в наше время. Не историческая реконструкция, а воображаемая история, настоящая сценография, оживающая под вокальный цикл «Летних ночей» Берлиоза. Прошлое и настоящее Йованович бесшовно сшивает в каждой из комнат: в прихожей, библиотеке, столовой, розовом будуаре, кабинете, гостиной, гардеробной и спальне. Вот черно-белые фотографии пары Ман Рея, а вот яркий портрет Франческо Клементе; вот скульптурные бра Альберто Джакометти, а вот скульптурные шары Алисии Кваде.

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Мода и вилла Ноай

Модницей в современном понимании слова Мари-Лор де Ноай никогда не была. И дело даже не в том, что ей, породистой аристократке, за сиюминутной модой гнаться было не по статусу. Просто она считала, что быть модной — это выбирать самую модную мебель, открывать будущих звезд архитектуры и дизайна и делать их знаменитыми. А в остальном, конечно, как у всех: Жанна Ланван, Эльза Скиапарелли и Габриэль Шанель. Костюмы главных законодательниц мод тех времен она меняла по настроению. Считается, что с Шанель их познакомил композитор Пуленк. Но даже если не он, они не могли не встретиться: артистический круг был слишком тесен, да и Лифарь был ближайшим другом обеих. Судя по съемкам Vogue, Мари-Лор заказывала не только украшения (была одной из первых клиенток ювелирной коллекции Шанель 1932 года) и кутюр (четыре десятка костюмов и все, как один, черные), но и спортивные одежды для выходов к бассейну, совсем как в спродюсированном Дягилевым «Голубом экспрессе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карл Лагерфельд и директор виллы Ноай Жан-Пьер Блан, во время открытия 30-го Международного фестиваля моды и фотографии, 2015 год. Фото: Patrick Aventurier / Getty Images Фото: Gerard SIOEN / Gamma-Rapho / Getty Images 35-ый Международный фестиваля моды и фотографии на вилле Ноай, 2020 год. Фото: Arnold Jerocki / Getty Images 35-ый Международный фестиваля моды и фотографии на вилле Ноай, 2020 год. Фото: Arnold Jerocki / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Карл Лагерфельд и директор виллы Ноай Жан-Пьер Блан, во время открытия 30-го Международного фестиваля моды и фотографии, 2015 год. Фото: Patrick Aventurier / Getty Images Фото: Gerard SIOEN / Gamma-Rapho / Getty Images 35-ый Международный фестиваля моды и фотографии на вилле Ноай, 2020 год. Фото: Arnold Jerocki / Getty Images 35-ый Международный фестиваля моды и фотографии на вилле Ноай, 2020 год. Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Новая встреча с Chanel, уже в лице Карла Лагерфельда, ждала виллу Ноай в 1995 году. Страстный ценитель архитектуры Лагерфельд снимал тогда дом Малле-Стивенса. «Вилла Ноай — это вневременное современное место,— писал "кайзер".— Она пережила более 70 лет нашего столетия почти в руинах, но без морщин. Ее любили, затем бросили, забыли, а потом однажды выяснилось, что она является идеальным символом всего, что сегодня считается современным». Прошло еще 20 лет, и Лагерфельд вместе со своей правой рукой, а ныне арт-директором дома Виржини Вияр возьмут старейший Йерский фестиваль моды под свое мощное крыло. «Шик и шок»,— напишут местные газеты. С тех пор Chanel ежегодно награждает победителей смотра. Очередной Международный фестиваль моды, фотографии и аксессуаров состоится 12–15 октября, тогда же откроется выставка, посвященная гардеробу Мари-Лор Ноай.

Мария Сидельникова