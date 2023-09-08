Через Сочи запустили пересадочные полеты из Москвы на Дальний Восток

Пересадочные полеты из Москвы в Хабаровск и Владивосток будут осуществляться через Сочи. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Рейсы будут выполняться до конца сентября авиакомпанией iFly Airlines. Цены на билеты начинаются от 11,7 тыс. руб. Тариф включает одно место ручной клади и багажное место массой до 10 кг. Также будут доступны перелеты из Читы в Москву через Сочи.

«Вылеты из Москвы в Хабаровск через Сочи осуществляются по понедельникам и средам, в обратную сторону по четвергам и субботам. Во Владивосток из Москвы доступны рейсы по пятницам, а обратно по субботам»,— говорится в сообщении.

Полеты будут выполнять дальнемагистральные самолеты Airbus A330. Пересадка пассажиров будет выполняться без выхода на улицу.

Анастасия Донскова

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