АО «Метафракс Кемикалс» оспорит решение арбитража об изъятии акций компании

АО «Метафракс Кемикалс» оспорит сегодняшнее решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций компании в собственность государства. «Юристы акционеров предприятия заявили о том, что не считают решение суда обоснованным и планируют подать апелляционную жалобу»,— говорится в сообщении от имени совета директоров компании.

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Совет директоров АО «Метафракс Кемикалс» также заявил, что компания строго придерживается необходимости исполнения решения суда и готова к сотрудничеству с уполномоченными государственными органами и региональными властями. На данный момент предприятие продолжает текущую производственно-хозяйственную деятельность: не допускает остановок производства и обеспечивает своевременные отгрузки продукции, исполняет обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками.