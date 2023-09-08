Не состыкованную с тротуаром лестницу обнаружили в парке Тишино в Ижевске

В столице Удмуртии в парке Тишино, где летом проходили ремонтные работы, общественники обнаружили лестницу, которая не состыковывается с тротуаром. Как сообщает пресс-служба региональной организации «Народный фронт», такой спуск грозит опасностью для отдыхающих, поскольку ведет к мокрой и скользкой глине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Народный фронт Удмуртии» Фото: пресс-служба «Народный фронт Удмуртии»

В организации обратились к администрации района с просьбой принять «соответствующие» меры. В свою очередь в пресс-службе муниципалитета рассказали, что данный участок парка находится в аренде, а работы по благоустройству на этой территории не производились. «В течение недели арендатор соединит дорожку с лестницей»,— сказано в сообщении.