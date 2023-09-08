В Анапе между приезжими произошла драка с поножовщиной

В хуторе Воскресенский в районе Анапы задержали жителя Пермского края, устроившего драку с применением холодного оружия со своим знакомым. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД города.

По данным ведомства, трое мужчин распивали спиртное, когда между ними разразился конфликт. 55-летний приезжий выхватил нож и ударил им оппонента своего товарища, чтобы прекратить драку. В результате пострадавший получил тяжелую травму.

Нападавшего доставили в отдел полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). В случае доказательства вины подозреваемого ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время злоумышленник находится под арестом.

Анастасия Донскова

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