В Арзамасе задержан угонщик и серийный поджигатель автомобилей

Сотрудники полиции задержали в Арзамасе местного жителя, которого подозревают в поджоге семи автомобилей и одного мопеда. По данным областного ГУ МВД РФ, по этим фактам возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В полиции уточнили, что 29-летний подозреваемый ранее уже девять раз привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что 5 сентября он угнал автомобиль в Арзамасе. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, мужчина только в феврале текущего года освободился из колонии, где отбывал наказание за автоугоны. Сейчас ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Андрей Репин