Baza: в Свердловской области неизвестные похитили женщину и потребовали выкуп

В Свердловской области неизвестные похитили 67-летнюю пенсионерку и потребовали у ее сына выкуп в размере 2 млн руб., сообщает Baza. По данным Telegram-канала, мужчина уехал на работу и через несколько часов получил видеосообщение с незнакомого номера, где мама просила выполнить все, что потребуют. После этого якобы мужчине сразу позвонили и заявили, что освободить мать можно, если заплатить 2 млн руб. В противном случае похититель пригрозил убить женщину.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что «однозначные выводы о похищении» ока идет предварительное разбирательство пока делать рано. «Сейчас в этой ситуации тщательно разбираются сыщики уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Об итогах начавшейся работы полиции мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ в самое ближайшее время»,— прокомментировал полковник Горелых.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте