На Кубани производство молока за год увеличилось на 8%

Производство молока на Кубани в период с января по август увеличилось до 1 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Положительную динамику демонстрирует производство и других категорий — кисломолочной продукции, сметаны, сливочного масла, сыра и сгущенного молока»,— говорится в сообщении.

В текущем году на поддержку производителей молока в регионе направили не менее 1 млрд руб.

В 2022 году в регионе произвели 1,6 млн тонн продукции. Увеличению показателя поспособствовал рост поголовья коров (+5% за пять лет), благодаря чему продуктивность увеличилась на 36%.

Анастасия Донскова

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