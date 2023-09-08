Власти Прикамья выбрали концессионера для строительства экотехнопарка в Софронах

Краевые власти определились с концессионером, который возьмет на себя возведение производства по переработке мусора в деревне Софроны. Им стала компания «Энвиком-Пермь». Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте краевого минЖКХ.

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Комплекс по обработке твердых коммунальных отходов планируется возвести не позднее 1 января 2026 года. Комплекс энергетической утилизации органической фракции, входящей в ТКО, необходимо построить до конца 2027 года. Власти передадут компании землю площадью 89 тыс. кв. м.

Объем инвестиций концессионера составит примерно 4,7 млрд руб., из них 3,4 млрд руб. будет направлено на строительство первого участка, остальные средства — на строительство второго. Объем инвестиций концессионера может быть увеличен не более чем на 20% от изначальной суммы. Соглашение заключается до 2045 года.

В 2020 году стало известно, что власти Перми планируют построить в Софронах рядом с полигоном экотехнопарк — комплекс по переработке мусора, состоящий из сортировочной станции и площадки мембранного компостирования органических отходов. Ожидается, что он позволит снизить количество складируемых отходов: после сортировки в землю будут утрамбовывать только 40% мусора, остальное пойдет в переработку. Мощность станции составит 300 тыс. тонн в год, площадки — 120 тыс. тонн в год. В марте 2022 года экс-мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что участок под строительство объекта передадут в аренду краевому минЖКХ, которое займется привлечением концессионера для проекта. До этого в качестве источников финансирования строительства рассматривались также различные виды кредитования.

ООО «Энвиком-Пермь» было зарегистрировано в 2022 году. Генеральным директором компании и соучредителем является Анастасия Рожкова. Учредителем также выступает международная компания ООО «Огмент Инвестмент Лимитед», инвестором которой является предприниматель Виктор Харитонин. Компания в начале года купила ООО «Кама», управляющее Камским ЦБК. «Энвиком-Пермь» занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов.