Нижегородский ФОМС в январе-июле направил 572 млн рублей на лечение рака кожи

С начала года в Нижегородской области у 2 тыс. человек впервые выявлена меланома, сообщает территориальное отделение Фонда обязательного медицинского страхования.

В первом полугодии из средств ФОМС на диагностику и лечение рака кожи направлено 572 млн руб. Оплачено почти 19 тыс. случаев диагностики и лечения пациентов со злокачественными новообразованиями кожи. Также из средств ФОМС оплачено свыше 77 тыс. случаев амбулаторного приема у врача-дерматовенеролога на 95 млн руб.

В целом за 2022 год впервые меланома была выявлена у 3813 нижегородцев, а на лечение и диагностику онкологических заболеваний кожи из средств территориального ФОМС направлено почти 940 млн руб.

Значительная доля кожных проблем у нижегородцев приходится на хронические аллергодерматозы и псориаз. При этом в структуре онкологической заболеваемости лидируют злокачественные новообразования кожи — меланома, базалиома и плоскоклеточный рак.

С 4 по 10 сентября 2023 года по инициативе Минздрава РФ проводится Неделя профилактики кожных заболеваний для повышения информированности населения о ранних признаках новообразований кожи. Прием специалистов по полису ОМС ведется в 58 поликлиниках и 7 частных медицинских центрах региона.

Андрей Репин