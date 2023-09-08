Движение ряда пригородных поездов изменится в Удмуртии с 12 сентября

Расписание курсирования ряда пригородных поездов, соединяющих Удмуртию с другими населенными пунктами, временно изменится. Это связано с проведением ремонта на участке «Карамбай — Уром», запланированным на 12-22 сентября, сообщает пресс-служба ППК «Содружество». В частности, во всех направлениях изменится расписание пригородных поездов в сообщении между Ижевском и станциями Кизнер и Вятские Поляны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Кроме того, с 13 по 25 сентября пройдут ремонтные работы на участке «Бисертский Завод — Солдатка». В результате этого изменится расписание пригородных поездов сообщением «Янаул — Ижевск».