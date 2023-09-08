Lotus показал электрический седан Emeya

Компания Lotus показала модель Emeya — первый в истории марки седан, который станет вторым серийным электромобилем бренда.

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В основу модели Emeya ляжет новая платформа Lotus Premium Architecture, которая позволит строить модели классов C, D и E, с 800-вольтовой архитектурой и батареями емкостью от 92 до 120 кВт•ч.

Новинка получила двухмоторную силовую установку суммарной мощностью 612 л.с. у Emeya S и 905 л.с. у Emeya R и батарею на 102 кВтч, поддерживающую зарядные станции мощностью 350 кВт, с запасом хода до 600 км и 490 км соответственно.

Электромобиль получил активную аэродинамику и адаптивную пневмоподвеску, подстраивающуюся под характер дорожного покрытия в режиме реального времени. Детальной информации об оснащении новинки не сообщается, но заявлено о наличии аудиосистемы KEF.

Выпуск новой модели наладят на заводе в китайском Ухане. Сборка Lotus Emeya должна начаться в 2024 году.

Максим Вершинин

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