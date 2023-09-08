В Томске завели дело на женщину, заставившую девочку просить прощения на коленях

Правоохранительные органы расследуют инцидент, который произошел в одном из сел Томской области.
Там местная жительница заставила 10-летнюю девочку извиняться на коленях за то, что та якобы сломала телефон ее сына.
Как рассказали в управлении Следственного комитета России по Томской области, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему (ч. 2 ст. 111 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).
По данным источников «Ъ-Сибирь», тяжким вредом здоровью специалисты считают психологическую травму, которую получила девочка.