В Томске завели дело на женщину, заставившую девочку просить прощения на коленях

Правоохранительные органы расследуют инцидент, который произошел в одном из сел Томской области.

Там местная жительница заставила 10-летнюю девочку извиняться на коленях за то, что та якобы сломала телефон ее сына.

Как рассказали в управлении Следственного комитета России по Томской области, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему (ч. 2 ст. 111 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).

По данным источников «Ъ-Сибирь», тяжким вредом здоровью специалисты считают психологическую травму, которую получила девочка.

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Илья Николаев