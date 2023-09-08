Вынесен приговор по делу о растрате 96 млн рублей на поставку товаров в Игарку

Суд в Красноярском крае вынес приговор фигуранту дела о растрате 96 млн руб. и легализации похищенных средств в рамках поставки товаров в заполярный город Игарка (Красноярский край), рассказали в прокуратуре Красноярского края. Фигурант дела – предприниматель Денис Буднюк осужден на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как установил суд, обвиняемый в составе преступной группы с 2016 года по 2018 год организовал поставку и оплату товаров с искусственно завышенной стоимостью, а также фиктивных услуг в Игарку. В результате организациям, заключившим с ними контракты, был причинен ущерб.

Часть похищенных средств (более 3 млн руб.)злоумышленники вовлекли в легальный экономический оборот. С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Уголовные дела в отношении других участников организованной группы находятся в производстве суда.

Ранее сообщалось, что обвиняемыми по делу проходят также вице-спикер красноярского Законодательного собрания Сергей Натаров и его сын Антон, который работал советником Александра Усса в бытность того губернатором.

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Оксана Павлова