Комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии отклонила два ходатайства

Комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии отказала в удовлетворении двух ходатайств, сообщила пресс-служба Курултая республики со ссылкой на председателя парламента Константина Толкачева.

Первое ходатайство, отметил господин Толкачев, подал «мужчина, который неоднократно попадался за рулем в пьяном виде». Ранее суд приговорил его к 240 часам обязательных работ и лишил прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

По словам спикера парламента республики, «в этой истории нет смягчающих обстоятельств», поэтому «человек должен крепко задуматься и сделать наконец правильные выводы».

Второе ходатайство поступило от жителя Башкирии, неоднократно судимого за сбыт наркотиков. В последний раз суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы. «Совершение череды правонарушений, связанных с наркотиками, не дает оснований говорить об искреннем раскаянии и намерении человека жить в ладу с законом»,— отметил господин Толкачев.

Олег Вахитов

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