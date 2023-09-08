Глава Перми возглавил Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Мэр Перми Эдуард Соснин подписал постановление «О внесении изменений в состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, пост председателя Совета передается от Ольги Андриановой, которая после отставки Алексея Демкина исполняла обязанности градоначальника, избранному и вступившему в должность мэру Перми Эдуарду Соснину. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям был создан в 2017 году. Его целью является координация деятельности органов МСУ Перми по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов. В состав Совета входят представители национально-культурных автономий, религиозных организаций, общественных объединений, а также представители органов власти.