ОНФ пожаловался в прокуратуру на незаконный слив жидких отходов в Челябинске

Челябинское региональное отделение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратилось в прокуратуру с просьбой дать оценку случаям незаконного слива жидких бытовых отходов в областном центре. Об этом общественники сообщают в своем telegram-канале.

Правонарушения эксперты ОНФ по жалобам челябинцев зафиксировали на улице Чичерина и на въезде в город со стороны Свердловского тракта. Они зафиксировали, как водители ассенизаторских машин сливали отходы в не предназначенные для этого места. По мнению общественников, такие экологические нарушения в том числе создают «отрицательный облик гостевого маршрута» Челябинска для приезжающих.

«Обратились в прокуратуру и главе города, что бы они провели проверку по данным фактам, а также оперативно приняли меры реагирования»,— отмечают в реготделении ОНФ.

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