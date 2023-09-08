Пермский балет проведет гастроли в Китае

В Пермском театре оперы и балета озвучили планы на новый сезон. Весной 2024 года у театра запланированы гастроли в Китае. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на генерального директора театра Анну Волк.

«В начале апреля балет “Ярославна” едет в Санкт-Петербург на фестиваль Dance Open. В апреле-мае практически на месяц балет уезжает на гастроли в Китай с тремя спектаклями: “Жизель”, “Лебединое озеро” и “Дон Кихот”. Еще мы планируем летом, в июле, что оркестр и солисты поедут с концертными программами в Московскую филармонию»,— рассказала госпожа Волк.

Напомним, в мае этого года Пермский театр оперы и балета покинул гендиректор Довлет Анзароков. Сам господин Анзароков объяснил свой уход конфликтом с краевым минкультом. Вместо Довлета Анзарокова руководителем театра стала экс-руководитель фестиваля «Золотая маска» Анна Волк.