Сунак: страны G20 не пришли к согласию по двум вопросам из-за позиции КНР

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страны G20 на саммите в Нью-Дели в преддверии саммита в Индии не могут прийти к соглашению по российско-украинскому конфликту и климатическому вопросу. Он объяснил разногласия позицией Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Риши Сунак

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы еще не достигли цели»,— сказал Риши Сунак, говоря об итоговом соглашении стран-участниц (цитата по Bloomberg). По его словам, пока переговоры между чиновниками идут «сложно».

Саммит G20 пройдет в столице Индии Нью-Дели 9–10 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин на него не поедет. На прошлом саммите в Индонезии споры между участниками саммита вызвал пункт итоговой декларации, осуждающий военные действия на Украине. На том саммите председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал очно.

В этом году Си Цзиньпина будет представлять секретарь Госсовета КНР. Bloomberg отмечает, что Си Цзиньпин пропустил саммит на фоне ухудшения отношений с США и Индией, которая принимает в этот раз саммит.

По данным Bloomberg, президент США Джо Байден планирует на саммите наладить отношения со странами, поддерживающими Россию и Китай: Бразилией, Индией, Индонезией и ЮАР.

Анастасия Ларина