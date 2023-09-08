Жителя Удмуртии будут судить за нападение на знакомого с гвоздодером

В Удмуртии заключили под стражу 44-летнего жителя Шарканского района, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате чего скончался человек (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в отношении мужчины проводится психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным следствия, трагедия произошла 2 сентября. Мужчина вместе со своим 40-летним односельчанином употребляли алкоголь, однако между ними возник конфликт. Ссора привела к тому, что обвиняемый напал на знакомого с гвоздодером.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия и проведен следственный эксперимент. В настоящее время проводятся экспертизы.