В Набережных Челнах троих мужчин обвинили в половом сношении с 12-летней девочкой

На территории Набережных Челнов троих мужчин обвинили в половой связи с 12-летней девочкой. Об этом сообщает Chelny-biz.

Сначала за связь с этой девочкой был осужден доцент КФУ Ленар Галиуллин. Ему дали 2,5 года колонии общего режима. Позже обвиняемым стал сотрудник одного из местных заводов. Следствие считает, что он неоднократно встречался с девочкой. При этом все проходило по обоюдному согласию. В итоге ему дали три года и два месяца колонии строгого режима.

Теперь на скамье подсудимых оказался еще один обвиняемый. Его также обвиняют в половом сношении с той же девочкой. Сама потерпевшая знакомилась с мужчинами через интернет.