На избирательном участке в Оренбурге учителя спели гимн РФ

В первый день голосования на довыборах в шестом округе Оренбурга на всех 13 участках прозвучал гимн РФ. При этом на избирательном участке № 985 преподаватели музыкальной школы организовали живое исполнение песни. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба регионального избиркома в соцсетях.

Произведение прозвучало под аккомпанемент аккордеона и баяна. «Исполнение гимна России на открытии участков подчеркивает значимость и ответственность этого события. Ведь это воспитательный момент для нашего молодого поколения!», – отметил преподаватель по классу аккордеона Владимир Кравец.

8 сентября в избирательном округе №6 Оренбурга началось голосование на довыборах депутата горсовета. 9 и 10 сентября пройдут выборы в еще 37 муниципалитетах.

Ани Айвазян