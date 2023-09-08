Границу Удмуртии с Татарстаном установили спустя два года работы

Границу между Удмуртии и Татарстаном внесли в Единый государственный реестр недвижимости после 2-летней работы. Соответствующие данные утвердили 7 сентября, сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как отметила руководитель ведомства Фарида Зворыгина, общая протяженность границы составляет 813 км. Зарегистрированные данные, в том числе с четырьмя субъектами, отображаются на Публичной кадастровой карте.

Напомним, установление границ между субъектами России проводится в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Данная работа началась в декабре 2018 года с Пермского края, после чего в сентябре 2021 года установили границу с Кировской областью, в декабре — с Башкортостаном. Их общая протяженность составляет 1,8 тыс. км.