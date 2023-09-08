Россгосстрах: больше всего травм в происшествий с самокатами получено в Башкирии

Наибольшее число травм после происшествий с самокатами за восемь месяцев текущего года зарегистрировано в Башкирии, следует из сообщения компании «Росгосстрах».

В Башкирии за этот период зафиксировано 15% травм, полученных застрахованными в происшествиях с самокатами в России. На втором месте находится Москва, Ростовская область и Татарстан, где было зарегистрировано 8% несчастных случаев. Далее с показателем 6% следует Белгородская область.

Специалисты отмечают, что Башкирия также лидирует по числу несчастных случаев с велосипедистами — на долю республики приходится 14% сообщений о наступлении страхового случая. В тройку лидеров попала Удмуртия (13,5%) и Кировская область (11%).

Вопреки складывающемуся в последнее время стереотипу большинство травм получено самими велосипедистами и самокатчиками, а не теми, на кого они наехали, отмечают в «Росгосстрахе». В текущем году «Росгосстрах» урегулировал 200 обращений от клиентов, получивших травмы после происшествий с велосипедами и самокатами.

Доля страховых событий с самокатами за восемь месяцев увеличилась. За январь-август она достигла 26%, в то время как за весь 2022 год составила 22%. На возмещение за травмы после падения с самокатов или столкновения с самокатчиками было направлено 30% от общего объема страховых выплат.

Самая большая выплата после падения клиента с велосипеда была зарегистрирована в Пермском крае, где пострадавший получил 90 тыс. руб. за закрытый перелом плечевой кости, а за травмы, полученные после происшествий с самокатами — в Пермском край и Москве — по 48 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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