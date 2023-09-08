В саратовском воздухе нашли формальдегид и аммиак

В саратовском воздухе нашли превышение концентраций формальдегида, аммиака, диоксида азота, оксида углерода. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС».

Количество оксида углерода и аммиака сократилось в сравнении с предыдущим замером.

Максимальная концентрация формальдегида фиксировалась на ПНЗ №8 (Астраханская, 150) в вечерние часы 21 августа в дождливую безветренную погоду.

По данным специалистом, высокого и экстремально высокого загрязнения не выявлено.

Никита Маркелов

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