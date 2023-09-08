В Ярославской области на 12:00 в ДЭГ проголосовала почти половина избирателей

По данным на 12:00 8 сентября в Ярославской области участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли более 29 тыс. избирателей, что составляет 48% от всех зарегистрировавшихся. Данные размещаются на портале ДЭГ в режиме онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данные о ходе ДЭГ в Ярославской области 8 сентября

Фото: Сайт дистанционного электронного голосования Данные о ходе ДЭГ в Ярославской области 8 сентября

Фото: Сайт дистанционного электронного голосования

«Ъ-Ярославль» сообщал, что для участия в ДЭГ в регионе зарегистрировались 61 708 всего избирателей. Дистанционное голосование проводится на выборах в Ярославскую областную думу. Избиратели голосуют по двум бюллетеням — по партийным спискам и по одномандатным округам. Выборы продлятся с 8 по 10 сентября.

Антон Голицын