В Астрахани открыли МФЦ для подростков

Многофункциональный центр для подростков открылся в Астрахани. Об этом сообщали в пресс-службе главы региона Игоря Бабушкина.

Центра «Контакт» представляет из себя помещение, где подростки смогут проводить досуг, а также общаться с наставниками, которые при необходимости окажут психологическую поддержку. Специальный план работы предусмотрен для стоящих на учёте в психо-неврологическом диспенсере.

Чиновники отмечают, что центр открыт в рамках стратегической программы «Подростки России».

Никита Маркелов

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