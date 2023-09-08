В Ярославле смягчили наказание экс-директору ветлаборатории

Ярославский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы изменил наказание бывшему директору ГБУ ЯО «Яроблветлаборатория» Денису Кононову. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в суде.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Наручники

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее Красноперекопский районный суд признал Кононова виновным в шести эпизодах присвоения денежных средств лицом с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Подсудимый обжаловал приговор, Ярославский областной суд сократил срок лишения свободы до 4 лет 6 месяцев. Также суд отменил взыскание ущерба с Кононова в пользу ГБУ ЯО «Яроблветлаборатория» в сумме 643 тыс. руб., указав, что учреждение может сделать это путем подачи гражданского иска.

Как установлено судом в период с 2016 по 2019 годы подсудимый присвоил денежные средства от продажи автомобиля организации, списанного для утилизации. Кроме того, он фиктивно трудоустроил в бюджетную организацию сотрудников и получал за них заработную плату, а также требовал с сотрудников учреждения часть премии.

Антон Голицын