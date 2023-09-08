Автор «Счастья не за горами» начал оспаривать коммерческую регистрацию арт-объекта

Роспатент рассмотрит ходатайство художника Бориса Матросова, создавшего арт-объект «Счастье не за горами», на отмену прав на объект у нытвенского предпринимателя. Об этом сообщает телеграм-канал Звезда|Пермь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В своем ходатайстве господин Матросов отметил, что не давал согласия на регистрацию одноименного товарного знака. Жалоба будет рассмотрена 18 сентября.

В августе после регистрации товарного знака «Счастье не за горами» предприниматель из Нытвы Алексей Мальцев предложил заключить договоры производителям, которые выпускают товары с использованием знаменитого арт-объекта. Господин Матросов выступил против использования «Счастья» предпринимателем в качестве товарного знака.

Борис Матросов создал арт-объект «Счастье не за горами» в 2009 году. До 2017 года права на него не принадлежали никому. В 2017 году объект перешел на баланс города, что позволило проводить его регулярный ремонт.