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Четверть саратовских автобусов не выходит на маршруты

245 саратовских автобусов работает на маршрутах только по документам. Об этом на расширенном совещании при областной думе рассказал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Артем Прохоров.

По словам чиновника в Саратове должно работать 918 автобусов, хотя маршруты обслуживают лишь 675 машин. Таким образом фактическое количество подвижного состава на четверть меньше номминального. Господин Прохоров уточнил, что мэрия уже подала к перевозчикам 16 соответствующих исков.

На совещании озвучили и другие причины транспортных трудностей города. Среди них — вскрышные работы, перекрытия из-за строительства линии скоростного трамвая, частые ДТП и узкие улицы.

Никита Маркелов

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